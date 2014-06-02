Сегодня Украину посетит замминистра обороны США

Сегодня, 2 июня, с официальным визитом в Украину прибудет замминистра обороны США по международной безопасности Дерек Шоле.

Об этом сообщили в посольстве США, пишет РИА Новости.

"Второго июня господин Шоле совершит визит в Киев", - заявили в пресс-службе посольства США.

Также в ведомстве уточнили, что он планирует провести ряд встреч с руководством украинских силовых структур, а в 11:15 выступит на пресс-конференции в украинском кризисном медиацентре в гостинице "Украина".

Другие подробности запланированного визита пока не известны.

Между тем, СМИ предполагают, что во время визита Шоле обсудит с украинскими силовиками перспективы предоставления официальному Киеву помощи в оборонной сфере.

Кроме вышесказанного напомним, ранее посол США Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с украинскими властями относительно обеспечения безопасности Украины, но о конкретных договоренностях говорить пока рано.