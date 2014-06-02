МИД обвинил Россию в экспорте терроризма на Донбасс

Направление на территорию Украины из России подготовленных и вооруженных наемников в международном праве квалифицируется как экспорт терроризма.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины, передает УНИАН.

Особую обеспокоенность украинских дипломатов вызвали заявления Рамзана Кадырова, который подтвердил намерения продолжать практику усиления рядов террористов.

Как отмечает дипломатическое ведомство, боевики из этих организаций совершают акты убийства, пыток и других видов нечеловеческого обращения с гражданским украинским населением, захватывают и разрушают объекты инфраструктуры, занимаются мародерством и грабежом.

"Оказывая им помощь, российская сторона нарушает обязательства, взятые на себя согласно целому комплексу международных договорно-правовых инструментов в сфере предотвращения и противодействия международному терроризму, в частности, положения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма от 16 мая 2005 года", - говорится в заявлении МИД.

"Такая политика также противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которому каждое государство-член ООН обязано воздерживаться от организации, подстрекательства, предоставления помощи или участия в террористических актах в другом государстве или от попустительства организационной деятельности в пределах своей территории, направленной на совершение таких актов", - отмечает МИД.

В совокупности с демонстративным проведением маневров Вооруженных Сил Российской Федерации вблизи украинско-российской государственной границы, периодическим нарушением воздушного пространства Украины российскими самолетами, минированием территории Украины противопехотными и противотанковыми минами вдоль линии нахождения оккупационных российских войск в Крыму, они представляют сознательное и грубое нарушение принципов запрещения применения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела и уважения к территориальному суверенитету, установленных Уставом ООН.

"Требуем от Российской Федерации безотлагательно прекратить организацию террористической деятельности, подстрекательства и предоставления любой помощи террористическим организациям, которые действуют в восточных областях Украины, в том числе практику засылки российских вооруженных диверсионных групп на территорию Украины", - говорится в комментарии МИД Украины.

Надлежащее сотрудничество российской стороны в рамках существующих договорно-правовых инструментов и механизмов безопасности позволило бы сохранить жизнь как значительному количеству граждан Российской Федерации, которые незаконно находятся на территории Украины и принимают участие в террористической деятельности, так и украинским правоохранителям, подчеркивают в пресс-службе МИД Украины.

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что к отправке в Украину, при соответствующем приказе, готовы около 74 тысяч наемников из Чечни, которые "соскучились по войне".