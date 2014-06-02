Штаб АТО: бой с террористами в Луганске завершен, пограничникам помогли спецназ и авиация

Бой пограничников с террористами в Луганске завершен, атака отбита с помощью спецназа и авиации.

Об этом сообщил руководитель информационного отдела АТО Владислав Селезнев, пишет "Укринформ".



"По состоянию на 20:15 понедельника бой прекращен", - сказал военный. По его словам, на помощь пограничникам был отправлен отряд спецназа, а также авиация, которая "зачистила" силы боевиков.



Спикер АТО не уточнил, разблокирован ли Луганский погранотряд. "Я этой информацией не владею на данный момент", - отметил он.



Селезнев также сообщил, что около 10 пограничников Луганского погранотряда, по предварительным данным, получили ранения, в том числе четверо – тяжелые.



"По предварительным данным, подтверждаются ранения пограничников, есть также убитые боевики, пока информация уточняется", - сказал он.

Напомним, бой в Луганске продолжался с ночи понедельника, 2 июня. Сообщалось минимум о пяти убитых боевиках.

В то же время, в Госпогранслужбе вечером сообщали о возобновлении стрельбы со стороны террористов.