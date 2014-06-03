Силовики уничтожили блокпосты и инженерные сооружения боевиков - Аваков

Силы антитеррористической операции около 7:45 уничтожили блокпосты и инженерные сооружения боевиков в районе поселка Семеновка, который находится вблизи Славянска.

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"07:45 - Блокпосты и инженерные сооружения боевиков в районе Семеновки уничтожены. Движение продолжается", - сообщил министр.

Между тем, в соцсети Twitter пишут: "Похоже "Нона" стреляет в районе Рыбхоза. Им отвечают. Слышны залпы с Карачуна".

Напомним, ранее Аваков сообщил, что под Славянском идет активная наступательная фаза антитеррористической операции.

Он обратился к мирному населению Славянска, Краматорска, Красного Лимана с просьбой во избежание риска для жизни оставаться дома.