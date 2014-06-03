Батальон "Донбасс" будет помогать пограничникам - комбат

Главные задачи добровольческого батальона "Донбасс" - оборона государственной границы и борьба с террористами на территории Украины.

Об этом сообщил командир батальона Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

По его словам, из необходимых 460 человек личного состава добровольческого батальона "Донбасс" уже набраны 300 – они проходят усиленную подготовку.

"Добровольцы проходят жесткий отбор. К концу недели батальон будет сформирован и начнется набор патриотов для Луганской области", - отметил он.

Семенченко подчеркнул, что оставшиеся на Донбассе добровольцы батальона совместно с пограничниками и силами АТО операции обеспечивают порядок на южных и западных территориях региона.

"Любые нападения на погранзаставы будут быстро пресекаться. Пограничникам наша помощь очень нужна, особенно на фоне событий последних дней. Другая задача – борьба против группировок террористов уже находящихся на территории Украины, гулять, как у себя дома, между городами они не будут. Этот наша земля, а не Луганда или Донбабве", - подчеркнул он.

Семенченко также отметил, что в батальоне готовится "группа быстрого, мобильного и очень жесткого реагирования. Приграничные регионы и Донецк – приоритет".

Напомним, 2 июня с 4:00 пограничники в Луганске на протяжении всего дня отбивали нападение банды из около 500 тяжеловооруженных боевиков.