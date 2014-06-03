В Луганске боевики и "казаки" собираются возле пограничного отряда: готовятся к новому штурму

В Луганске возле пограничного отряда после относительного ночного затишья собираются вооруженные люди и "казаки", вероятно готовится очередная попытка штурма.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, вчера, 2 июня, около 21 часов атаки и штурм прекратились. Однако ночью снайперы террористов осуществляли единичные обстрелы отряда.

Сегодня утром наблюдаются новые скопления вооруженных людей вокруг пограничного отряда. Некоторые из этих людей опознаны как "русские казаки". Они вооружены. Скорее всего, идет подготовка к новому штурму пограничного отряда.

К счастью, ситуация с ранеными не изменилась со вчерашнего дня - 8 пограничников ранены, среди них 4 - тяжелые. Погибших нет", - отмечается на сайте ведомства.

Напомним, бой в Луганске начался около 4 часов утра 2 июня. На протяжении дня сообщалось минимум о пяти убитых боевиках