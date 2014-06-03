Рада готовится лишить Царева мандата, а из фракции ПР вышли 20 депутатов

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о дате, времени и месте проведения торжественного заседания парламента, посвященного инаугурации новоизбранного президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает УНИАН.

Парламент заслушивает информацию ЦИК о результатах выборов президента.

Также ожидается доклад премьер-министра Украины Арсения Яценюка относительно энергетической безопасности Украины и финансово-экономической политики правительства.

Кроме того, планируется рассмотрение вопроса о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Олега Царева.

Рада планирует рассмотрит вопрос о согласии на задержание Царева и избрание ему меры пресечения.

Кроме того, стало известно, что из фракции Партии регионов вышли 20 народных депутатов, их список зачитал спикер парламента Александр Турчинов.

Из ПР вышли: Евгений Балицкий, Александр Бобков, Александр Васильев, Владимир Вечерко, Виталий Грушевский, Анатолий Денисенко, Виталина Дзос, Александр Дудка, Александр Козуб, Владислав Лукьянов, Валентина Лютикова, Евгений Мураев, Владимир Олийнык, Таисия Повалий, Юрий Самойленко, Владимир Струк, Виктор Тихонов, Владимир Чуб.