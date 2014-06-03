Обама пригрозил России: хватит отправлять боевиков в Украину

Россия должна прекратить переброску вооруженных боевиков в Украину и начать реальный диалог с украинской властью.

Об этом заявил президент США Барак Обама, сообщает Gazeta Wyborcza.

"Россия должна начать конструктивный диалог с властями в Киеве и предотвратить перемещение вооруженных боевиков на территорию Украины", - заявил глава Белого Дома.

По его словам, "России и дальше грозят санкции, если она не изменит свою политику".

Обама также рассказал, что с нетерпением ждет встречи с избранным президентом Украины Петром Порошенко, которая должна состояться завтра вечером.

Кроме того, после встречи с президентом Польши Брониславом Коморовским глава Белого дома заявил, что США будут усиливать свое военное присутствие в Европе.

"США намерены развернуть большие силы в Европе. Мы будем расширять сферу практик и учений с союзниками, чтобы повысить готовность наших сил", - заявил он.

В то же время Обама подтвердил, что для усиления НАТО в Европе будет просить Конгресс США выделить дополнительный миллиард долларов финансирования.

Напомним, ранее украинский МИД обвинил Россию в организации экспорта терроризма на Донбасс.