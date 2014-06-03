Коваль заявил, что НАТО поддерживает спецоперацию на Донбассе

Глава Минобороны Михаил Коваль в Брюсселе заявил, что НАТО полностью поддерживает проведение украинскими властями антитеррористической операции в восточных областях.

Об этом он сказал на пресс-конференции по окончании заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает УНИАН.

И.о. министра обороны рассказал министрам обороны стран-членов НАТО о ситуации на востоке Украины, дал оценку и рассказал о практических путях, которые осуществляет руководство АТО для проведения антитеррористической операции.

"Я услышал реакцию всех министров обороны - она была немалая - выступил 21 министр обороны. Хочу отметить, что не было ни одного министра, который бы не одобрил действия руководства Украины и руководства АТО, и не было ни одного, кто не поздравил бы народ Украины и Вооруженные силы с легитимно избранным президентом", - сообщил Коваль.

А генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс готовит для Украины пакет долгосрочных мер помощи в проведении реформ, сообщает УНИАН.

"В ближайшие недели мы завершим подготовку широкого пакета долгосрочных мер, чтобы помочь Украине эффективно провести реформы, а также сделать ее Вооруженные силы сильнее", - заявил генсек НАТО.

По словам Расмуссена, решение относительно этого пакета будет принято в конце текущего месяца министрами иностранных дел стран - членов альянса.

"Но в целом это (пакет) о предоставлении Украине помощи в проведении реформ в секторе обороны и модернизации ее Вооруженных сил, в том числе и по расширению ее военных возможностей", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, не видит ли он аналогию сегодняшних событий с "холодной войной", Расмуссен сказал: "Я не оцениваю это как "холодную войну", которая характеризовалось как противостояние с блоком коммунистического диктаторства под руководством Советского Союза, который имел страны в Европе. Это была идеология, а это не то, что мы видим сейчас. Напротив, Россия выглядит изолированной, а ее действия напоминают нам старомодный образ мыслей "холодной войны". Мы готовы предпринять меры, которые необходимы, чтобы гарантировать эффективную защиту всех союзников так долго, как это потребуется".

Напомним, что сегодня в результате АТО на Донбассе было уничтожено до 500 террористов. Украинские силовики заявили о потере троих своих бойцов.

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