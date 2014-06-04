В Брюсселе начинается саммит G7: обсудят санкции против России

Сегодня, 4 июня, в Брюсселе начнется двухдневный саммит "Большой семерки".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Всем известен контекст этого совещания. Это драматические события – нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины Россией. И это является причиной, по которой главы государств и правительств группы G7 решили на полях саммита по ядерной безопасности собраться в Брюсселе в формате "семерки", - заявил европейский дипломатический источник.

По его словам, "вместо G8 получилось G7 в Брюсселе". Саммит в бельгийской столице саммит проходит впервые.

Также источник сообщил, что первым блоком повестки дня станет международный, в котором будут преобладать Украина и отношения G7 с Россией в свете украинского кризиса.

"Это будет главное блюдо рабочего ужина. Ключевая цель этой дискуссии - подвести итог последним событиям, в частности, президентским выборам, состоявшимся в Украине, насилию, которое царит на востоке страны, и частичному отводу российских войск от украинской границы", - отметил дипломат.

Источник высказал мнение, что главы государств и правительств "выразят поддержку новому президенту Украины, а также планируемым экономическим и политическим реформам".

Европейский источник напомнил, что Европейский союз и группа G7 не признают аннексию Крыма Россией.

"И такая позиция не изменится, мы не признаем эту аннексию. Это нарушение международного права, всех конвенций, и я убежден, что это найдет отражение в заключительной декларации G7 в четверг", - отметил дипломат.

Кроме того, лидеры "семерки" "вновь подтвердят свою волю усилить санкции, если ситуация того потребует".

Дипломат отметил, что в ЕС есть согласие, чтобы работа над новыми мерами в отношении России продолжалась на случай необходимости, и он считает, что такая позиция получит в четверг поддержку при обсуждении украинского кризиса.

Участники встречи G7, возможно, обсудят перспективу возврата России в группу "большой восьмерки" ведущих стран.

"Чтобы Россия вернулась в "восьмерку", от нее ожидают корректного сотрудничества с Украиной и содействия снижению напряженности в этой стране", - сказал он.

По его утверждению, "Россия сама исключила себя из этой группы самоизоляцией". Это России, считает он, надлежит "вести себя в соответствии с международным правом и в рамках ценностей, разделяемых членами G7".

"Пока Россия не изменит своего поведения, очень трудно представить ее возврат в группу", - добавил европейский источник.

В международном разделе, хотя и не столь подробно, также будут обсуждаться Сирия, Ливия, Мали, ЦАР, Иран, КНДР, Афганистан, обстановка в Южно-Китайском море.

Вечером в среду встреча ограничится рабочим ужином и международным разделом. В четверг состоятся две сессии - по экономике и торговле, энергетике и климату. Совещание завершится рабочим обедом, который будет посвящен развитию.

Второй блок повестки - мировая экономика и торговля. В его рамках лидеры G7 сосредоточатся на перспективах глобального экономического роста и снижении уровня безработицы. Будет идти речь о торговых переговорах, ведущихся между членами G7, о реализации соглашения Бали по мировой торговле и о будущей программе ВТО.

Третий раздел - энергетика и климатические изменения. Главные дискуссии будут посвящены энергетической безопасности, в том числе в свете украинского кризиса. Ожидается также, что G7 сыграет роль лидера в борьбе с климатическими изменениями и будет добиваться заключения глобального соглашения по климату к 2015 году.

Проблемы развития будут обсуждаться в ходе рабочего обеда. Участники встречи должны подтвердить свои обязательства в этой области после 2015 года, включая борьбу с бедностью, экономические и социальные аспекты, продовольственную безопасность, тематику устойчивого развития.

По каждому из разделов повестки ожидается заключительное коммюнике саммита.