Порошенко о ситуации на востоке Украины: не могу представить, что еще может сделать Россия

Новый президент Украины Петр Порошенко предложил в рамках мирного урегулирования ситуации на востоке страны провести внеочередные выборы в местные органы власти. Комментируя происходящее на Донбассе, он также заявил, что "не может представить, что еще может сделать Россия" в плане дестабилизации ситуации.

Об этом Порошенко заявил во время конференции в столице Польши, пишет УНИАН.

Обратим внимание, что проведение внеочередных выборов в местные органы власти - это одно из предложений плана Порошенко по урегулированию ситуации на востоке, который, как сообщалось, он презентует в день своей инаугурации - 7 июня.

Между тем, новый президент Украины прокомментировал возможность введения чрезвычайного положения на Донбассе.

Так, по его словам, введение ЧП будет зависеть от того, найдет ли поддержку его мирный план урегулирования ситуации на востоке страны.

"Если все эти предложения будут приняты, и мы сможем начать диалог, я думаю, что мы имеем уникальный шанс (на урегулирование ситуации - ред.), если нет, то Украина должна защищать себя", - сказал он.

В то же время, Порошенко заявил, что украинская власть несет ответственность за безопасность своих граждан и должна их защищать в условиях, когда их терроризируют "бандиты и террористы".

"Это наша ответственность защищать гражданское население, принести мир и будем использовать каждую возможность для этого", - подчеркнул он.

Новый президент также сообщил, что не видит оснований для того, чтобы военная помощь Америки, которая предоставит украинским военным бронежилеты и приборы ночного видения, могла дополнительно спровоцировать Россию на какие-то действия.

"Не могу представить, что еще может сделать Россия", - сказал он.

Одновременно он обратил внимание, что сейчас есть многочисленные доказательства того, что РФ поддерживает боевиков на востоке Украины, в частности, оружием и военными.

Кроме вышесказанного напомним, ранее новый президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время своей инаугурации на пост главы государства он представит мирный план урегулирования ситуации на востоке страны, а также сообщил, что в его рамках предложит широкую амнистию и децентрализацию власти.