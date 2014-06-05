Лидер Китая поздравил Порошенко с избранием президентом

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Петру Порошенко поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост президента Украины.

Об этом сообщает ТСН.

"Китайская сторона придает большое значение развитию отношений с Украиной и намерена совместно с ней на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды содействовать двустороннему деловому сотрудничеству во всех областях на благо двух стран и их народов", - написал Си Цзиньпин в телеграмме.

Кроме того, в телеграмме содержится пожелание мира, стабильности и процветания Украине, сообщает Укринформ.

По данным дипломатических источников, представлять Пекин на церемонии инаугурации президента Украины 7 июня будет один из министров Госсовета КНР.

Напомним, что ранее Порошунко поздравили лидеры ведущих стран Запада.