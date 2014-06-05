Лидер Китая поздравил Порошенко с избранием президентом

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму.
Председатель КНР Си Цзиньпин направил Петру Порошенко поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост президента Украины.
Об этом сообщает ТСН.
"Китайская сторона придает большое значение развитию отношений с Украиной и намерена совместно с ней на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды содействовать двустороннему деловому сотрудничеству во всех областях на благо двух стран и их народов", - написал Си Цзиньпин в телеграмме.
Кроме того, в телеграмме содержится пожелание мира, стабильности и процветания Украине, сообщает Укринформ.
По данным дипломатических источников, представлять Пекин на церемонии инаугурации президента Украины 7 июня будет один из министров Госсовета КНР.
Напомним, что ранее Порошунко поздравили лидеры ведущих стран Запада.