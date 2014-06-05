В Торезе террористы похитили преподавателя за проукраинские взгляды - СМИ

В Торезе (Донецкая область) боевики похитили преподавателя Торезского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента, кандидата философских наук Олега Галазюка из-за его проукраинских взглядов.

Об этом сообщили коллеги Галазюка, проживающие в Торезе, пишет УНИАН.

"В среду, 4 июня, неизвестные люди подъехали на двух машинах, четверо из них зашли в институт и вывели Олега Дмитриевича под руки", - заявили очевидцы происшествия.

По их словам, злоумышленники были в камуфляжной форме, с русским говором и у них были какие-то непонятные нашивки.

Между тем, коллеги преподавателя добавили, что Галазюк "всегда был проукраинских взглядов и свою позицию не скрывал, неоднократно и осенью, и зимой был на Майдане в Киеве".

"На сегодняшний день никакой связи с похищенным нет, и все встревожены и озадачены, куда и зачем его похитили", - добавили собеседники издания.

Напомним, вчера СМИ писали о еще одном похищении в Донецкой области. Так, сообщалось, что боевики из самопровозглашенной "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией, похитили заместителя прокурора Славянской межрайонной прокуратуры Сергея Мироненко.

До этого стало известно, что на Донбассе на протяжении 1 июня террористами из так называемой ДНР были похищены как минимум пять человек: два милицейских начальника, двое журналистов и депутат местного совета.

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