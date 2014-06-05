В России признали: cреди террорристов на Донбассе есть ингуши

Глава Ингушетии, которая входит в состав России, Юнус-Бек Евкуров заявил, что среди террористов, которые орудуют на востоке Украины, есть ингуши.

Об этом сообщает "Интерфакс-Юг".

Евкуров заявил, что по имеющейся у него информации, на востоке Украины воюют порядка 20-25 добровольцев-ингушей.

"Также есть информация о четырех убитых среди них", - добавил он.

Между тем, глава республики предположил, что в Украине находятся выходцы из Ингушетии, которые уехали туда не из республики, а из других регионов России.

"Скорее всего, часть из них кто-то "сблатовал", какую-то часть попросили, а кто-то поехал по дружбе", - добавил глава региона.

По его словам, к нему часто обращаются молодые ингуши и высказывают пожелание поехать в Украину, чтобы "помочь братскому народу".

"Я им объясняю, спрашиваю: с какой целью и зачем они собираются туда ехать? И объясняю им, что нужно дать украинцам возможность разобраться самим ", - рассказал глава Ингушетии.

Кроме вышесказанного напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на востоке Украины находится до 14 чеченцев, причем один человек погиб, еще четверо получили ранения.