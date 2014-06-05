В Польше назвали причину смертельного ДТП микроавтобуса с украинцами

Стала известна причина произошедшего в Польше ДТП, в котором погибли семь украинцев. Так, микроавтобус с гражданами Украины перевернулся до столкновения с другим автомобилем.

Об этом в Польше сообщила пресс-секретарь полиции Опольского воеводства Мажена Гжегорчик, пишет УНИАН.

По ее словам, микроавтобус перевернулся, и ударил автомобиль, который занимается техническим обслуживанием магистрали.

"В результате семь человек погибли на месте. В целом шесть получили повреждения, трое в тяжелом состоянии были доставлены в больницы", - сказала она.

В то же время Гжегорчик отказалась предоставить дополнительные детали, заметив, что полиция и прокуратура еще работают на месте аварии.

"Авария произошла на магистрали А4 в направлении Катовице, и создала серьезные проблемы в движении", - добавила она.

Между тем, пресс-секретарь пожарной службы в Опольском воеводстве Адам Янюк сообщил, что на место аварии прибыли пять пожарных машин, четыре бригады скорой помощи и два вертолета, которыми пострадавшие были доставлены в больницы.

"Спасателям пришлось срезать крышу микроавтобуса, которая боком ударилась в автомобиль технической службы и придавила пассажиров, которые были внутри", - добавил он.

По словам Янюка, большая часть пассажиров оказались прижатыми этой крышей, другая часть вместе с креслами вылетели наружу.

Добавим, что по неофициальной информации, в микроавтобусе ехали украинцы, которые живут и работают в Чехии.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Опольском воеводстве на западе Польше.

Позже стали известны подробности происшествия, в частности, СМИ писали, что состояние двух из трех украинцев, попавших в польские больницы, остается тяжелым.