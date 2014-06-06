Віталій Бала: слухати заяви Путіна - невдячна справа

На сайті "Главред" відбувся чат із директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм Балою. Спілкуючись із читачами, він розповів, коли стануть можливими добрі російсько-українські відносини, які зміни чекають на політичний ландшафт України в разі позачергових парламентських виборів, хто винний у виникненні протиріч, що існують у українців із різних регіонів, а також чим вигідна Москві дестабілізація ситуації в Україні.

Подаємо стенограму чату з Віталієм Балою.

daiga-ut: Виталий, почему наши ответственные лица не предъявят всему миру, в частности на заседании Совбеза ООН, неоспоримые доказательства участия России в войне на Донбассе (фото, видео допросов диверсантов, документы убитых и взятых в плен)? Как долго еще Путин будет всем врать о том, что там нет российских вояк?

Віталій Бала: Вопрос справедливый. Думаю, давно пора было задокументировать все и предоставить на обозрение всему миру. Но не поздно сделать это и сейчас. Почему это не делается? Для меня непонятно...

Kinza: Як довго Янукович ще може лишатися в Росії (термін, визначений російським законом, вже, здається, вичерпаний), що на нього чекає?

Віталій Бала: Чесно, мене мало турбує проблема перебування Януковича в Росії. Думаю, головне завдання української влади – повернути вкрадені кошти, а за наявності можливості притягнути цього громадянина до відповідальності.

Kinza: Як, по-вашому, українцям слід вчинити з тими співачками (Повалій, Лорак), які виступатимуть на день Росії у Криму?

Віталій Бала: Ігнорувати.

Inga: Какими вы видите перспективы российско-украинских отношений? Возможны ли они до того, как Крым вернется в состав Украины (возможно ли это)?

Віталій Бала: Пока в России правит Путин, я не вижу перспектив добрососедских отношений двух стран. Более того, количество граждан РФ, поддерживающих агрессию Путина по отношению к Украине, может на длительное время испортить отношения не только двух стран, но и народов. Улучшение начнется после ухода Путина из политики. Строительство успешной Украины всеми нами ускорит его уход.

Inga: Как так вышло, что Майдан стоял вроде, в том числе, за то, чтобы отстранить олигархов от политики, а в итоге мы сами избрали президентом олигарха?

Віталій Бала: Не совсем так. Я не помню выступлений на сцене Майдана против олигархов, считаю, это было ошибкой. Политики, которые взялись выступить политическим инструментом, с помощью которого можно выполнить требования граждан, сознательно или несознательно этот вопрос не поднимали. Но, думаю, вторая серия – не за горами, я имею в виду требования граждан к власти, которую они избрали и изберут. Там будут не только вопросы о разделении бизнеса и политики, но и многие другие.

Inga: Г-н Бала, как изменится политический ландшафт Украины в случае проведения досрочных парламентских выборов? Какие политические силы могут исчезнуть, какие - наоборот, нарастить влиятельность?

Віталій Бала: В случае проведения парламентских перевыборов на основе другого законодательства, как пример, с открытыми партийными списками, мы можем решить три проблемы украинского политикума. 1. Партии вождистского типа могут исчезнуть, ибо влияние лидера партии на формирование списка существенно уменьшится. 2. Олигархам станет неинтересно "участвовать" в таких списках. 3. Появится шанс реального изменения политического ландшафта Украины путем голосования за людей и их дела, а не привычные для нас обещания безответственных политиков. Старые партии могут существенно потерять в поддержке, это уже сейчас видно. Но смогут ли организоваться и мобилизоваться новые политические силы в политические партии, которые пойдут на выборы? Как минимум, 40% сейчас "гуляют" на электоральном поле Украины.

Arkadij: Виталий, существует ли риск того, что парламент и президент не смогут работать слажено и, как следствие, эффективно, и что повторится тот неудачный опыт парламентско-президентского правления в 2000-х?

Віталій Бала: Я уже говорил, потому повторюсь – о необходимости проведения перевыборов в ВР. Чтобы избежать конфликтов и неэффективности функционирования государственных институтов, необходимо четко разграничить их полномочия, дав возможность и ВР осуществить импичмент при необходимости, возможно, через всеукраинский референдум доверия/недоверия президенту, и возможность распустить парламент для президента, возможно, также через референдум. Но главное – президент обязан представить повестку дня для будущего Украины, которая может стать фундаментом объединения политических сил для совместного строительства успешной страны, страны равных для всех возможностей. На выборах граждане страны обязаны выбирать таких политиков и политические силы, которые соответствуют этим критериям. Пора завершить эпоху политических войн. Только политическая и экономическая конкуренция станут гарантией развития страны.

Dinka: Поділіться вашим баченням того, як ми можемо подолати той розрив і відмінність між свідомостями українців різних регіонів, коли нинішні трагічні події люди бачать і сприймають зовсім по-різному, для кожного свої "наші" і "чужі", хтось винуватить сепаратистів у бідах, хтось українську армію? Дякую.

Віталій Бала: Я би не перебільшував різницю та відмінність серед громадян України, хоча потрібно визнати, що останні десять років політики дуже "постаралися" в цій роботі. Тільки успішна Україна зможе нівелювати штучно створені протиріччя між певними регіонами країни, які, до речі, в ці трагічні дні суттєво зменшилися. Ми сьогодні народжуємося чи відроджуємося як політична нація. Тому, думаю, що в недалекому майбутньому Україна буде і єдина, і успішна.

dim-dim: Віталію, у своїх недавніх заяв Путін вкотре наполягав, що на Донбасі немає російських вояків, і зброї немає, і що там не антитерористична операція, а "карательная операция центральной власти против собственного народа"... Яке чудо повинно трапитися, щоб ця риторика змінилася, і він визнав правду, як визнав вже згодом, хто і чиї були "зелені чоловічки" в Криму?

Віталій Бала: Слухати заяви Путіна і аналізувати – невдячна справа. Це довели його заяви по Криму, відведенню військ. Потрібно дивитися на конкретні дії РФ.

dim-dim: Скільки Правий сектор і Ярош використовуватимуться російськими ЗМІ як небачена страшилка?

Віталій Бала: Російські ЗМІ будуть при можливості постійно згадувати Правий сектор як страшилку, для громадян РФ в першу чергу, виховуючи, таким чином, покоління росіян, що сприйматимуть Україну, як недружню по відношенню до Росії.

alex_sm: Чи повинен стояти Майдан, зберігаючись у тому вигляді, в якому він існує нині, і який, ні для кого не секрет, разюче відрізняється від Майдану, що був до кінця лютого цього року?

Віталій Бала: На мою думку, необхідно прибрати намети з Хрещатика і фактично залишити тільки на Майдані Незалежності, як символ та можливість для зібрання всеукраїнського віче у місті Києві на інавгурацію та під час звіту про сто днів президентства Порошенка. Між цими датами, повністю з Вами погоджуюся, хранителі Майдану мали б трошки, м'яко кажучи, відрізнятися від тих, хто вдає з себе майданівців. У випадку виконання всіх вимог, що були озвучені на Майдані, після завершення ста днів президентства Порошенка Майдан має згорнутися, а на його місці потрібно увіковічити пам'ять людей із Небесної Сотні та тих подій. Взагалі, вважаю, потрібно ввести традицію проведення всеукраїнських віче на Майдані по найважливіших питаннях країни. Всеукраїнське – маю на увазі, сотні тисяч людей, що з'їжджаються з усієї країни, як це було під час історичних подій на Майдані восени та взимку.

alex_sm: Сьогодні багато хто закликає Порошенка не тиснути руку Путіну під час зустрічі та бурхливо вітає те, що британський прем'єр відмовився тиснути руку. Чи вважаєте ви це правильним?

Віталій Бала: Я вже говорив, що є ще більш радикальним і вважаю, що ми мали розірвати дипломатичні відносини з Росією після анексії Криму, а зараз проводити зустрічі та перемовини тільки у форматі з посередниками, тобто ЄС та США.

klim_52: Каким вы видите дальнейшее развитие событий на Донбассе. Когда там будет восстановлен покой, или это проблема на годы и годы вперед?

Віталій Бала: Решение проблемы Донбасса зависит от двух моментов. Первый – политическая воля и силовой фактор. Второй – будущее жителей Донбасса после решения силового фактора. В случае позитивного восприятия своего будущего, предложенного властью, жители перестанут помогать и поддерживать террористов, что даст возможность ускорить процесс решения этой проблемы. Во внешней политике нужно обязательно "додавить" Путина, чтобы тот прекратил вооружать, финансировать и направлять наемников в Украину.

klim_52: Какую бы оценку вы поставили нынешнему правительству за сто дней работы? Кого бы из министров вы однозначно оставили бы этой должности?

Віталій Бала: Я – не преподаватель. Но несколько министров меня приятно удивили, в первую очередь – глава правительства Арсений Яценюк. Поэтому надо исходить из того, с кем ему комфортно и результативно работается при оценке деятельности Кабмина. Особо хотел бы отметить министра иностранных дел Дещицу, он продемонстрировал большую работоспособность и профессионализм.

klim_52: Чем вы объясняете, что Порошенко был так активно и массово поддержан на выборах, причем в совершенно разных регионах Украины? Велика ли угроза того, что он стремительно будет терять этот процент поддержки?

Віталій Бала: С моей точки зрения, поддержали не так Порошенко, как прекращение войны, мир и государство Украина. Что-то похожее было в 1991 году после референдума, когда Кравчук победил в первом туре. Украинский народ своим голосованием еще раз подтвердил желание жить в независимом государстве Украина. А что касается потери поддержки – она возможна, и будет в случае невыполнения основных требований, озвученных на Майдане. И, кроме этого, решение в первую очередь вопроса мира и социально-экономического состояния страны.

Pilgrim Papas: Как, по вашему мнению, мы, жители маленького городка Докучаевск Донецкой области, можем противостоять сепаратистам местной городской власти? Если город до сих пор находятся во власти представители ПР и близкие друзья экс-президента, начиная от депутата ВР Пономарева, которые полностью поддерживают сепаратизм и терроризм?

Віталій Бала: Ситуация в Донецкой области очень сложная, и это – результат практически 20-летней деятельности местной власти. Гражданам будет нелегко на подсознательном уровне избавиться от патерналистских взглядов. Пора брать свое будущее и свою судьбу в собственные руки, а не надеяться на власть и местных руководителей. Только объединение таких людей может стать площадкой для возрождения другого Донбасса, который будет свободным и комфортным для проживания. Поэтому при проведении местных выборов голосуйте не за власть и партии, а за таких людей, как Вы.

Vopros: Как, по-вашему, власти нужно действовать в ответ на ультиматум "Беса" и расстрел на камеру украинских военных?

Віталій Бала: Я думаю, что уже пора силам специального назначения выполнять свою работу по локализации и "изоляции" террористов.

Vopros: Почему Кабмин только сейчас решился закрыть границу с Россией? Почему только часть? Чего так долго ждали, пока въедут все желающие боевики?!

Віталій Бала: Разделяю полностью вопрос к Кабмину и хочу от себя добавить – почему мы не разорвали дипломатические отношения с РФ после подписания договора о вступлении в РФ новых субъектов - Севастополя и Крыма? И таких "почему", думаю, наберется немало. Главное в политике – это умение, желание и возможность взять на себя ответственность. К сожалению, мы стали свидетелями отсутствия этих признаков у политиков, которые, по моему мнению, до сих пор не стали политической элитой страны.

polit_ua: Хто, по-вашому, сформує опозицію до Порошенка, а хто, які політичні сили, будуть із ним співпрацювати? Чи вийде у них із Тимошенко злагоджена робота? Дякую.

Віталій Бала: Якщо говорити про опозицію до Порошенка, то це ми зможемо реально побачити і зрозуміти тільки після перевиборів ВР. Сподіваюся, що до парламенту прийдуть нові політичні сили, і тоді звична для нас політична картинка суттєво зміниться. Більше того, вважаю, що політичні сили мають узгодити запропонований план Порошенка для будівництва іншої держави в Україні і після цього не просто співпрацювати, а разом втілювати це в життя. Тільки під час обговорення такого плану їм варто бути в опозиції, щоб знайти кращі рішення і кращі пропозиції. Сьогодні не той час, коли політики повинні "грати в вар'ята" (вести політичну війну між собою), як вони звикли це робити протягом останніх десяти років.

gf_43: Навіщо Москві зараз неспокій в Україні та збройне протистояння на Донбасі? Тільки щоб не допустити її вступу до НАТО?

Віталій Бала: Правильно. Одне із найголовніших завдань Росії – недопущення вступу України до НАТО, аби вона залишалася позаблоковою, нейтральною, тобто слабкою. І, таким чином, знаходилася у сфері виключних інтересів РФ. Путін, до речі, публічно мотивував анексію Криму можливістю вступу України до НАТО, яке начебто розмістить свої військові бази в Криму.

polit_ua: Як ви оцінюєте рівень перших закордонних візитів Порошенка, якщо враховувати, що він ще не інавгурований президент?

Віталій Бала: Перші візити Петра Порошенка за кордон, на мою думку, показали готовність США, ЄС і не тільки співпрацювати з новообраним президентом та українською державою. Фактично це була дипломатична інаугурація Петра Порошенка.

polit_ua: Чи піде Росія на виконання вимог "Великої сімки" по відведенню військ від кордону, припинення постачання на Донбас її зброї та бойовиків, визнання нової української влади? Чи боїться насправді Росія третьої хвилі санкцій? І чи справді Європа готова настільки далеко зайти?

Віталій Бала: Росія боїться третьої хвилі санкцій, і виконання вимог "Великої сімки" залежить від готовності чи неготовності ЄС та США ввести їх. Якщо Росія зрозуміє, що санкції таки введуть, вона з великою неохотою буде змушена виконувати ці вимоги. У випадку неготовності ЄС та США до таких санкцій, Росія буде і надалі дестабілізувати ситуацію на сході країни, бо дуже не хоче бачити поряд успішну Україну, що інтегрувалася в Європу та рухається в напрямку НАТО. Тому Путін буде робити все, щоб ми не інтегрувалися і не вступили до НАТО.

Kiianyn: Чи допустять нинішні депутати проведення позачергових парламентських виборів? Чи будуть "рубить сук, на котором сидят", якщо частина з них стовідсотково не потраплять знову в Раду?

Віталій Бала: Питання позачергових виборів ВР на сьогоднішній день є не тільки об'єктивною реальністю, але й державною необхідністю. Тому як би хотіли чи не хотіли депутати залишитися у ВР, об'єктивна ситуація їх змусить піти на перевибори. Бо цього хоче не тільки новообраний президент, але й учасники протестного руху, що висунули однією з умов під час подій на Майдані в Києві. Політики, на жаль, ще живуть вчорашнім днем і цього не розуміють.

Kiianyn: З ПР цього тижня пішла чимала кількість людей. І що тепер, зімнять назву та обгортку та знову ті ж обличчя, проти яких стояв Майдан, потраплять до влади?

Віталій Бала: Реінкарнація ПР залежить не стільки від нової назви, нових облич, скільки від відповідальності громадян України. Якщо ми не будемо своїм голосування підтримувати політичні партії, то такі політичні партії не будуть у владі.

Kiianyn: Що тепер може чекати Ахметова і донецькі "еліти": вони втратять свій вплив, чи перечекають, знайдуть порозуміння з новою владою та відшкодують свої витрати за період неспокою?

Віталій Бала: Якщо говорити про пана Ахметова та інших представників великого бізнесу, їхнє майбутнє багато в чому залежить від них самих, як вони себе проявлять в цій ситуації, що склалася на Донбасі. Влада, на мою думку, повинна повністю перезавантажити місцеву владу і створити інші правила, правила рівних можливостей, для бізнесу не тільки в цьому регіоні, але й в усій Україні. Перезавантаження влади покаже, наскільки зберігся вплив бізнес-еліт на Донбасі.

journ_: Віталію, 1) хто програє в російсько-українській інформаційній війні й чому? 2) Як би ви загалом оцінили професійність українських журналістів під час подачі інформації про події на Донбасі? Чи не виникають перекоси аж занадто в один бік, і чи не шкодять вони часом нашим військовим, оприлюднюючи якісь подробиці про перебіг тієї ж АТО? Дякую.

Віталій Бала: 1) Поки що програємо ми. І програємо в силу того, що не маємо скоординованого плану, відсутність стратегії інформаційної безпеки країни, все це не може призвести до перемоги в інформаційній війні.

2) Стосовно подачі інформації про Донбас, вона більше нагадує констатацію фактів, тобто повідомлення з місця бойових дій, і ми не знаємо, яке майбутнє може бути в цьому регіоні. Мені видається, крім констатації фактів, будь-які сюжети, обговорення необхідно завершувати тим, що буде на Донбасі після завершення АТО. Жителі Донбасу мають розуміти і знати, як буде відбудовуватися їхнє життя в цьому регіоні, і що для цього зробить влада. Таким чином, ми зможемо зменшити (можливо, суттєво), соціальну базу підтримки терористів та екстремістів, якщо місцеві жителі сприймуть запропонований їм план дій після АТО.

Татьяна Ларина: Виталий, мне, как избирателю "Батькивщины", хочется узнать, что происходит в партии,какова роль Турчинова и Яценюка, какие перспективы партии на парламентских выборах? Как вы относитесь к перебежчикам, работающих на победу Порошенко, Ирины Луценко, Томенко?

Віталій Бала: Я не являюсь членом партии "Батьківщина" и не интересуюсь политической жизнью этой партии, поэтому ничего "секретного" по Вашему вопросу не сообщу. Отношусь отрицательно к любым перебежчикам, вспоминаю всегда мультик о Новом годе, в котором Ворона сказала гениальную фразу: "Вовремя смыться – это не предать, а предвидеть". Похожую фразу озвучил в фильме Эльдара Рязанова "Гараж" Валентин Гафт.

Kirill Tegov: На вашу думку,чи збережеться Україна в нинішніх своїх кордонах до кінця року? На президентських виборах переміг чи "переміг" мільярдер Порошенко? Знову наступаємо на граблі?

Віталій Бала: Якщо говорити про кордони без Криму, то ми зобов'язані все зробити, щоб Донбас залишився в Україні. Для цього потрібно, в першу чергу, взяти політичну відповідальність новообраному президенту на себе особисто і жорстко відстоювати національні інтереси України на зовнішній арені.

Стосовно перемоги Порошенка, то з часом ми побачимо, чи він "переміг". Планка очікування дуже висока і, на мою думку, у нього більше віртуальна легітимізація суспільства, ніж реальна. Якщо впорається з головними двома завданнями (перше – завершення війни і встановлення миру, друге – повна зміна системи влади, що дасть можливість будувати успішну Україну), тоді він зможе розраховувати на підтримку більшості громадян України. Вже після конкретних дій, а не популістських заяв, а не декларацій, як це було під час виборів.

Фото Владислава Мусієнка