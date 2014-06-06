Обама таки встретился с Путиным в Нормандии

Президенты США Барак Обама и России Владимир Путин провели короткую неформальную встречу в кулуарах торжеств в Нормандии по случаю 70-годовщины открытия второго фронта в Европе.

Об этом сообщили в офисе президента Франции, факт встречи подтвердили и в Белом доме, пишет Reuters.

По данным администрации Обамы, его встреча с Путиным длилась 10-15 минут.

Ранее стало известно, что короткую беседу с Путиным провел новоизбранный президент Украины Петр Порошенко.