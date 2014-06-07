Порошенко принял присягу президента и стал верховным главнокомандующим

В субботу, 7 июня в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Он принес присягу на Пересопницком Евангелии, вступил в выполнение обязаностей и уже получил удостоверение президента.

Порошенко принял присягу президента Украины. Он выполнил все необходимые конституционные требования для принесения присяги президента – заявил председатель Конституционного суда Юрий Баулин.

Также Порошенко подписал указ о взятии на себя полномочий верховного главнокомандующего, после этого он обратился к украинскому народу.

Церемонию вел спикер парламента Александр Турчинов.

В Раде присутствуют три бывших президента Украины - Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2004) и Виктор Ющенко (2005-2010), а также экс-спикеры Рады.

Напомним, что церемония разбита на две части - в 10.00 Порошенко зачитал присягу главы государства на торжественном заседании в парламенте.

Позже - в 11:10 - Порошенко прибыл на Софийскую площадь Киева. Там состоится церемония представления командующих видами Вооруженных сил Украины и торжественное поднятие флага президента Украины.

Также напомним, что на инаугурации Порошенко будут представители почти 60-ти стран. 24 страны будут представлены на высшем уровне.

Все подробности инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: ТСН