Порошенко вспомнил Путина и пообещал, что Крым будет украинским

Новый президент говорит, что Украина будет унитарным государством.
В субботу, 7 июня, утром в Верховной Раде Петро Порошенко принял присягу президента, после чего обратился к украинскому народу. Он заявил, что оккупированный Россией Крым будет украинским
"Крым был, есть и будет украинским", – заявил Порошенко с трибуны парламента, сообщает УНИАН.
"Россия оккупировала Крым, который есть, был и будет украинским. Вчера я об этом твердо заявил российскому руководству в Нормандии", - подчеркнул он.
Кроме того, новый президент заявил, что Украина была, есть и будет унитарным государством.
Украинский язык будет единственным государственным, подчеркнул Порошенко.
Напомним, что ранее Порошенко подписал указ о взятии на себя полномочий верховного главнокомандующего.
Также напомним, что на инаугурации Порошенко будут представители почти 60-ти стран. 24 страны будут представлены на высшем уровне.
Все подробности инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".
Фото: pravda.com.ua