Порошенко вспомнил Путина и пообещал, что Крым будет украинским

В субботу, 7 июня, утром в Верховной Раде Петро Порошенко принял присягу президента, после чего обратился к украинскому народу. Он заявил, что оккупированный Россией Крым будет украинским

"Крым был, есть и будет украинским", – заявил Порошенко с трибуны парламента, сообщает УНИАН.

"Россия оккупировала Крым, который есть, был и будет украинским. Вчера я об этом твердо заявил российскому руководству в Нормандии", - подчеркнул он.

Кроме того, новый президент заявил, что Украина была, есть и будет унитарным государством.

Украинский язык будет единственным государственным, подчеркнул Порошенко.

Напомним, что ранее Порошенко подписал указ о взятии на себя полномочий верховного главнокомандующего.

Также напомним, что на инаугурации Порошенко будут представители почти 60-ти стран. 24 страны будут представлены на высшем уровне.

Все подробности инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: pravda.com.ua