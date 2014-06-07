В Славянске "Стрелок" ждет новых террористов из Крыма и России

В захваченном террористами Славянске боевики российского диверсанта Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок" захватили одно из учебных заведений города. Там оборудуют столовую и дополнительные спальные места для новых бандитов, которые якобы должны прибыть ему на подмогу.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Военные журналисты напомнили, что "Стрелок" жаловался, что от него сбежали все "славные казачки", а Россия их предала.

Террористы ждут помощи из России и Крыма. В частности, на территории оккупированного полуострова из боевиков местной т.н. "самообороны" уже сформирован отряд общей численностью около 300 человек, готовый к проникновению на Донбасс.

В приграничных районах России напротив Донецкой области сформированы автоколонны с вооруженными боевиками общей численностью до 50 грузовых автомобилей.

Украинские силовые структуры принимают меры по предотвращению проникновения данных подразделений на территорию Украины.