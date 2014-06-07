Тимошенко после инаугурации Порошенко: Украина обрела мощный фактор стабильности

После вступления на должность Президента Украины Петра Порошенко Украина обрела дополнительный фактор стабильности.

Об этом сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, пишет Сегодня.

"Я думаю, Украина сейчас обрела очень мощный дополнительный фактор стабильности", - сказала она журналистам после церемонии инаугурации Порошенко.

В то же время на вопрос о том, будет ли она сотрудничать с президентом, Тимошенко ответила уклончиво: "Наша команда будет обязательно делать все для того, чтобы Украина стала сильнее".

Напомним, в своей инаугурационной речи Порошенко назвал главные задачи: мирн для Донбасса и Украины.

Также ближайшими задачами Порошенко назвал: написание новой Конституции, децентрализацию власти, создание парламентско-президентского государства, гарантии региональным языкам с сохранением единого государственного - украинского, создание новых рабочих мест и борьбу с коррупцией, как со стороны государства, так и со стороны граждан.

Порошенко также готов объявить досрочные местные выборы на Донбассе для урегулирования ситуации в регионе, а также поддерживает проведение досрочных парламентских выборов.