Порошенко сделает все, чтобы вернуть Крым - Джемилев

На посту Президента Украины Петр Порошенко сможет совместить непопулярные меры и дипломатию.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев после инаугурации Порошенко, передает "Украинская правда".

"Меня спрашивали, есть ли смысл вести переговоры с Путиным. Наверное, есть. Потому что это сосед и у нас – экономические связи. Конечно, нам не очень приятно иметь дело с главой государства, так ведет себя по отношению к стране, которую он называет братской. Но думаю, что дипломатия должна сочетаться с непопулярными мерами ", - отметил он.

Кроме того, Джемилев подчеркнул удачный выбор украинского народа.

"Считаю, что мы выбрали очень удачного президента. Это решительный и мудрый человек, дипломат", - отметил Джемилев.

Он напомнил, что Порошенко является автором заявления о признании крымских татар коренным народом.

"Он говорил о необходимости вернуть Крым в состав Украины в разговоре с президентом США Бараком Обамой в Варшаве. Думаю, он будет принимать все меры для этого", - отметил Джемилев.

Напомним, во время церемонии инаугурации Порошенко в своей речи заявил, что "Крым был, есть и будет украинским".

В свою очередь, российские лидеры неоднократно заявляли, что аннексия Крыма была проведена на основании "референдума" и они не собираются отказываться от полуострова.