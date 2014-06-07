Порошенко рассказал, каких действий он ждет от России

Украина ждет от России признания выборов, отмены решения Госдумы, которое разрешает вводить войска на территорию Украины, а также на закрытие границы, через которую сегодня в Украине попадают оружие, террористы, деньги.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Федеральным президентом Германии Йоахимом Гауком, пишет УНИАН.

"Фактически эти шаги будут обеспечивать достаточно серьезное основание для мира и спокойствия в регионе", - сказал президент.

По его словам, Украина также ожидает реакцию российской стороны на провозглашенные сегодня языковые инициативы.

По его словам, также Украина ожидает освобождения заложников, которых сегодня удерживают террористы на востоке страны.

Говоря о переговорах, которые должны начаться между Украиной и Россией, Порошенко сказал: "Мы ожидаем, особенно после сегодняшних переговоров с лидерами ОБСЕ (Порошенко сегодня провел переговоры с федеральным президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером – ред.), освобождения заложников, которые сегодня удерживаются террористами", - сказал Президент.

Порошенко также поблагодарил немецкую сторону за активную поддержку Украины и содействие в налаживании диалога с Россией.

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