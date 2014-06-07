Активист о службе бойцов из киевского "Беркута" под Славянском: их уважают

Некоторые бойцы из расформированного спецназа МВД "Беркут" проходят службу в зоне АТО под Славянском.

Об этом сообщил активист Юрий Касьянов в своем Facebook.

"Киевский "Беркут". Бывший. До боли знакомый: грязно-синий камуфляж, черные бронежилеты, футболки с надписью "Беркут", нашивки... "Люстрированы и отправлены на войну", - усмехается один из бойцов. И добавляет: "Трудно умирать за родину, которая тебя прокляла…", - рассказал он.

По словам Касьянова, впервые он встретился с бывшим киевским "Беркутом", возвращаясь с горы Карачун, под Славянском.

"Впервые я встретил киевских беркутов в зоне АТО, возвращаясь с горы Карачун по территории, неконтролируемой украинской властью. Проскочили. Добрались до нашего блок-поста, и тут – знакомые всё лица, как на Майдане…", - припомнил активист.

"Спинным мозгом почуял врага, они – тоже. Внимательно досмотрели. Нашли бронежилет, каску, средства связи, разные штуки для выживания… Взяли на мушку. Полтора часа убеждал, что я свой. Прощаясь, пожали друг другу руки: "Это наша работа; не обижайтесь... А вы, случайно, не были на Майдане?..", - рассказал он.

Касьянов, который постоянно подвозит волонтерскую помощь нашим силовикам на Донбассе, встретил киевский беркут и на другой окраине Славянска – возле блокпоста на севере города.

"Северный блокпост на окраине Славянска - "Комбикормовый". Здесь тоже служит киевский беркут. Его бойцы стоят в сторонке, пока я выгружаю из машины продукты, фонари, рации, приборы ночного видения, палатки... Помощь десантникам и гвардейцам-майдановцам. Знаю, на блокпосту с беркутами поделятся "гуманитаркой"; но специально подхожу, передаю им от АРМИЯ SOS фонари и бинокли. Эти ребята здесь пользуются уважением - они умеют воевать", - подчеркнул активист.

Отдельно Касьянов обратился к "диванным ура-патриотам" и "несгибаемым революционерам": "Беркут" умеет воевать, и воюет за Украину. И умирает за Украину, как бойцы ивано-франковского беркута, погибшие вместе с генералом Кульчицким. Конечно, не все беркуты - патриоты, но и не каждый гвардеец – герой".

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