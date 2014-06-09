В штабе АТО проверяют информацию о гибели "Стрелка"

Силовики проверяют информацию о возможной гибели лидера террористов Игоря Гиркина, известного по прозвищу "Стрелок".

Об этом заявил спикер АТО Владислав Селезнев, пишет УНН.

"Вполне вероятно, что он захочет под видом какого-то местного жителя покинуть Славянск, поэтому активно распространяется информация о его гибели. Эта информация проверяется", - сказал Селезнев.

По его словам, зачительное количество террористов и так называемых "ополченцев" покинули Славянск, в городе остались только наемники.

По последним данным, террористы, которые остались в Славянске, обустроили ДОТы, траншеи с пулеметами.

По городу на грузовиках перемещаются минометные и пушечные расчеты. Они постоянно меняют месторасположение, чтобы не попасть под удар авиации.

Что же касается силовиков АТО, которые попали в плен, то сейчас идет работа по их освобождению", - сказал Селезнев.

Как сообщал ранее "Главред", украинские военные, задействованные в АТО, попали в плен террористов на востоке Украины.