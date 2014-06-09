Военный эксперт об агрессии России: Путин показал зубы и уже не успокоится

Президент России Владимир Путин продолжит угрожать Украине и будет идти на агрессивные действия. В то же время, активные боевые действия на Донбассе, где сейчас продолжается АТО, могут идти еще до полутора месяцев.

Об этом заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью агентству "Українські новини".

"Кремлю выгодно иметь дестабилизированную, расшатанную обстановку в Украине – это хороший козырь влияния. Путин по своему мировоззрению – человек прошлого, жаждущий восстановления империи. Показав зубы, он уже не успокоится. Как ненавистник независимой, демократической Украины, он до конца своего правления будет угрожать нашей стране", - считает он.

"Впустив к нам террористическую чуму XXI века, он превратился в наблюдателя, потому что это явление способно саморазвиваться. Оно питается совершаемыми анонимно преступлениями, масштабным мародерством, отсутствием возможности адекватно противостоять со стороны мирного населения. То есть, потенциально способно вызвать гуманитарную катастрофу с потоками беженцев. Плюс - хаотичное вооружение всех и такое же бесконтрольное повсеместное применение оружия. Наконец, способность групп боевиков "растворяться" среди мирного гражданского населения. Скажем прямо: весьма опасная технология", - пояснил действия президента РФ Бадрак.

Он напомнил, что "в Нормандии Путин признал свое влияние на сепаратистов, а значит, и определенную связь с ними".

"Но ему выгодно говорить, будто Россия не является участницей конфликта, а Украина якобы воюет с собственным народом. Так он выглядит незапятнанным. А гробы (участников боев, которые везут из Украины в РФ, не предавая это широкой огласке - ред.)… Так цена человеческой жизни его никогда не интересовала. Что подтверждают и чеченские войны. Впрочем, в традициях империй - не обращать внимания на интересы людей", - заявил эксперт.

Говоря о возможной продолжительности боевых действий на востоке Украины, Бадрак отметил: "Это зависит от нас. Не только от тех, кто воюет на востоке, но и от всех нас. От того, как будем поддерживать своих бойцов и офицеров – и на государственном, и на общественном уровне. От того, насколько эффективными будут разработанные политические и социальные инициативы новой власти. Насколько успешно будет вестись АТО, насколько последователен будет Запад в организации противодействия Путину, и наконец, насколько небезразличным окажется население России".

"Активная фаза войны, полагаю, может продлиться 1 – 1,5 месяца, а вот переход к стабильному миру - от нескольких месяцев до 1,5 – 2 лет", - спрогнозировал военный эксперт.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости прекратить огонь на востоке страны уже на этой неделе.

А глава Минобороны Михаил Коваль отметил, что сейчас в неспокойном регионе идет речь о переведении ситуации из стадии вооруженного конфликта к переговорам.