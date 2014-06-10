АТО на Донбассе: в Краматорске силовики уничтожили 40 боевиков и спецмашину разграждения - Тымчук

В Краматорске Донецкой области силы АТО уничтожили 40 боевиков и 1 инженерную машину разграждения.

Такую информацию распространил на своей страничке в Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", прошлой ночью террористами из минометов был обстрелян аэродром в Краматорске.

Силы АТО открыли ответный огонь. В результате было уничтожено 2 миномета боевиков и 1 инженерная машина разграждения ИМР, использовавшаяся террористами.

Среди силовиков потерь нет. По предварительным данным, около 40 боевиков было уничтожено", - написал эксперт.

Напомним, 9 июня под Славянском и в Краматорске возобновились серьезные бои с террористами.

Больше об АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".