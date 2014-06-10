Семья "министра"-самозванца ДНР живет в Германии – СМИ

Семья бывшего "главы Центризбиркома" террористической "Донецкой народной республики", позже назначенного "министром труда и соцполитики" Романа Лягина, проживает в Германии.

Об этом основатель донецкого Центра современного искусства "Изоляция" Любовь Михайлова рассказала в эфире Громадського ТВ, сообщает ТСН.

Она рассказала подробности вчерашнего захвата территории "Изоляции" террористами, среди которых был и Лягин. Он заявил, что помещения "Изоляции" будут использоваться под склады.

Напомним, что именно Лягин был ответственным за проведение незаконного "референдума" о независимости Донецкой области, и именно он заявил, что президентских выборов на Донбассе не будет.