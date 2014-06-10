В США заверили, что не собираются размещать в Украине системы ПРО

Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Штаты не намерены размещать системы противоракетной обороны в Украине, а также вновь заявила, что страна не финансировали протесты на Майдане, которые начались в ноябре прошлого года.

Об этом она заявила во время брифинга в Киеве, пишет ТСН, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По словам Нуланд, в США не намерены размещать системы противоракетной обороны в Украине и Грузии.

"Нет, у нас нет таких планов по поводу размещения ПРО в Украине и Грузии", - заверила она.

Также помощник Госсекретаря США прокомментировала акции протеста на Майдане Независимости в Киеве, которые начались в ноябре прошлого года.

"В целом было ноль поддержки на Майдан от США", - заверила она.

Вместе с тем, по ее словам, США регулярно помогали Украине на пути проведения ключевых реформ, начиная с 1991 года, эта помощь составила около пяти миллиардов долларов на разные направления развития страны.

Нуланд также отметила, что аналогичные проекты реализовывались американской стороной и в отношении России, их общая сумма финансирования составила 18 млрд долларов с 1991 года.

Помощник Госсекретаря отметила, что США готовы и далее поддерживать Украину на пути проведения реформ.

"У нас есть дополнительные 48 млн долларов, которые мы даем на поддержку Украины", - сказала она.

Нуланд объяснила, что эта помощь будет направлена на экономическую стабилизацию, борьбу с коррупцией, проведение конституционной реформы, а также укрепление национальной безопасности Украины.

"США рады поддерживать народ Украины в тот момент, когда вы начинаете новый период", - подчеркнула она.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Виктория Нуланд заявила, что Россия планирует аннексировать восток Украины, следуя так называемому "крымскому сценарию".