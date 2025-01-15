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Массированный удар по Украине и обмен пленных: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
15 января 2025, 22:00
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Новости Украины 15 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Массированный удар по Украине и обмен пленных: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 15 января / Коллаж Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ), скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ атакует Украину ракетами: где слышны взрывы - все подробности

В ночь на 15 января в стране-агрессоре РФ с аэродрома Оленья Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Позже взлетел самолет МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

В Украине вводят экстренные отключения электроэнергии: где не будет света

В среду, 15 января, из-за массированной атаки страны-агрессора России на Украину в некоторых областях ввели экстренные отключения света.

видео дня

Первые отключения произошли в Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Масштабный пожар в РФ: в Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 15 января в российском Волгограде произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит компании "Лукойл". Об этом пишет Astra.

Отмечается, что пожар начался около четырех утра по местному времени в Красноармейском районе Волгограда. В сети местные жители сообщали, что слышали взрыв.

"Повреждения, с разрушениями": РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине

В ночь на среду, 15 января, агрессоры из России ударили крылатыми ракетами по двум объектам критической инфраструктуры во Львовской области. С Черного моря летели "Калибры", атаковала баллистика. Деталями поделился председатель ЛОВА Максим Козицкий на своей странице в Telegram.

Более 40 ракет и 70 дронов кошмарили Украину: Зеленский рассказал детали атаки

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский массированный удар. Сегодня, 15 января, мишенью для россиян снова стала энергетика Украины.

"Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы",- заявил глава Украины на своей странице в Telegram.

Ситуация критическая: часть многоквартирной застройки в Торецке оккупирована

Армия страны-агрессора России пытается как можно скорее захватить полностью город Торецк. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг не оставляет попыток полностью захватить город Торецк и прилагает для этого все усилия. Он осуществляет массированные артиллерийские и минометные обстрелы, а также применяет тактическую авиацию для ударов по территории громады. Несмотря на это, наши Вооруженные Силы дают достойный отпор, хотя враг значительно превосходит по численности", - подчеркнул он.

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какой даты

В среду, 15 января, Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 315 нардепов.

Зеленский приехал в Польшу: в чем цель визита и с кем он встретится

В среду, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву. В столице Польши у него запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском.

Как сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам, встреча Зеленского и Туска вскоре начнется.

Массированный удар по Украине: РФ запустила 43 ракеты и 74 БПЛА - сколько сбито

В ночь на 15 января российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Отмечается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника.

Добиваются взрыва: россияне целились по украинскому газохранилищу - что известно

Страна-агрессор Россия пытается попасть по газохранилищу на Западе Украины, но ей не удастся этого сделать. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.

По его словам, цель россиян - чтобы произошел взрыв, горело газохранилище и Украина потеряла его.

Козырь в рукаве: у Байдена придумали хитрый план для переговоров с РФ - CNN

Администрация президента США Джо Байдена хочет использовать замороженные российские активы как рычаг давления на Кремль.

Американские чиновники якобы убеждают европейских партнеров поддержать вывод около 300 млрд российских активов на новый депозитный счет и сделать их переговорным аргументом в пользу Украины. В частности, снять эти деньги можно будет только в рамках будущего мирного соглашения. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух чиновников в администрации, которые пожелали сохранить анонимность.

Надвигается антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода 16 января в Украине

В четверг, 16 января, по всей Украине осадков не прогнозируется, лишь в Карпатах будет выпадать небольшой мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра практически вся континентальная Европа будет принадлежать зоне влияния антициклона, по имени Beate.

Учет 17-летних призывников: Зеленский уже подписал закон - что изменится

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки". Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов:

  • с помощью электронного кабинета;
  • личного прибытия в ТЦК и СП.

Уже не 24 часа: у Трампа назвали новый срок окончания войны в Украине

Накануне своей победы на выборах 5 ноября Дональд Трамп десятки раз заявлял, что заключит соглашение между Украиной и Россией в первый же день своего пребывания в должности, если не раньше, однако сейчас временные рамки несколько сместились. Об этом пишет Reuters со ссылкой на советников новоизбранного президента США.

В команде Трампа, признают, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше времени.

Защитники Мариуполя и Азовстали дома: в Украину вернулись 25 пленных

В среду, 15 января, в Украину вернулись еще 25 пленных. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.

"Запрет и сейчас действует": в МИД указали на деталь в переговорах о мире с РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не будет вести прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что решение СНБО о запрете таких переговоров остается в силе. Кроме того, Украина не готова уступить своим стремлением вступить в НАТО. Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

ВСУ переиграли РФ в ключевой точке фронта: где враг терпит поражение - 63 ОМБр

На Лиманском направлении украинские защитники имеют значительное преимущество над российскими войсками благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Павел Юрчук.

Гарантии безопасности и ввод западных войск: главное с пресс-конференции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 15 января провели важные переговоры, которые охватили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной безопасности. Стороны обсудили совместные усилия для укрепления региональной стабильности, поддержку Украины в условиях российской агрессии и дальнейшую интеграцию в европейские и евроатлантические структуры, сообщает Офис президента.

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-пустышками: в СМИ раскрыли цель

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 15 января российские войска применили крылатые ракеты Х-55СМ с массо-габаритными макетами боевых частей. Целью таких действий является попытка запутать украинскую противовоздушную оборону. Об этом пишет издание Defense Express.

Вступление в НАТО и Волынская трагедия: главное из пресс-конференции Зеленского и Дуды

Сегодня, 15 января в Варшаве состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой стали важным шагом в укреплении стратегического партнерства двух стран, сообщает Офис президента Украины.

Главред собрал основные заявления двух лидеров, которые прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров.

Кремль будет требовать разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом - СМИ

Кремль во время переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом будет требовать скорейшего разрыва военных связей Украины с НАТО и обретения нашей страной статуса нейтрального государства с ограниченной армией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что все более уверенный в своем превосходстве на поле боя в Украине, российский президент Владимир Путин полон решимости достичь своей цели, чтобы Украина никогда не присоединилась к Альянсу и чтобы ее военная способность была ограничена.

"Нужны уступки": кандидат в госсекретаре США рассказал, как завершить войну

Окончание войны в Украине должно быть официальной политикой США. Для достижения мира обе стороны должны пойти на "уступки". Об этом заявил кандидат Трампа на должность государственного секретаря Марко Рубио на слушаниях в Сенате, пишет NBC News.

Израиль и ХАМАС договорились завершить войну в секторе Газа - СМИ

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Официально о нем будет объявлено "в ближайшие часы", пишет Reuters.

По данным издания, соглашение между Израилем и ХАМАС охватывает начальный шестинедельный этап, предусматривающий постепенный вывод сил ЦАХАЛа из центральной части сектора Газа и возвращение перемещенных палестинцев на север.

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