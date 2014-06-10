Украина потребовала от России закрыть границу на пункте пропуска "Должанский"

Несмотря на то, что Украина закрыла 8 пунктов пропуска на границе с Россией, пограничная служба ФСБ РФ по непонятным причинам продолжает осуществлять пропуск через границу в ПП "Новошахтинск" (с украинской стороны ПП "Должанский"), нарушает двусторонние договоренности и таким образом способствует незаконному движению через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничное ведомство проинформировало МИД Украины и предоставило всю необходимую информацию для реагирования на международном уровне. Кроме того, направлено очередное письмо пограничной службе ФСБ России о необходимости прекращения пропускных операций в указанных пунктах пропуску, говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что существовала прямая угроза жизни и здоровью участников международного движения, поэтому Кабмин принял решение о временном прекращении движения через ряд пунктов пропуска в Донецкой и Луганской областях. Были закрыты пункты пропуска в Донецкой области: "Мариновка - Куйбышево"; в Луганской области: "Червонопартизанск - Гуково", "Красная Могила - Гуково", "Новоборовцы – Алексеево-Тузловка", "Краснодарский - Донецк", "Краснодарский - Нижний Швырев", "Северный - Донецк", а также "Должанский - Новошахтинск".

Напомним, что Россия выразила недовольство тем, что Украина закрыла границу от террористов.

Также напомним, что на Луганщине в ПП "Должанский" боевики из ЛНР организовали "оформление пропуска" граждан через госграницу.