В ходе штурма аэропорта в Луганске один террорист был убит, еще 14 - ранены - СМИ

Стали известны новые подробности штурма боевиками аэропорта Луганска, который заняли силовики в рамках АТО. В частности, после нападения, которое произошло прошлой ночью, один из террористов погиб, еще 14 - ранены.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

При этом, по данным журналистов, указанные выше цифры подтвердили украинские десантники, которые удерживают контроль над объектом.

"В настоящее время ситуация вокруг аэропорта внешне спокойная. Но военные имеют информацию о подготовке новой атаки боевиков. В частности, террористы рассредоточиваются по местности", - заявил источник издания.

По его данным, в селе Победное, расположенном недалеко от аэродрома, боевики ищут заброшенные здания и дворы.

"В них, скорее всего, будут расположены новые огневые точки для обстрела позиций защитников аэропорта", - добавил собеседник издания.

Также стало известно, что десантники готовятся отражать новую попытку захвата объекта.

В то же время военные предполагают, что террористы активизируются с наступлением ночи.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, 9 июня, украинские силовики, которые проводят антитеррористическую операцию на Донбассе, взяли международный аэропорт "Луганск" под свой полный контроль.

Позже стало известно, что его начали атаковать террористы, а оборону удерживала 80-я аэромобильная бригада.

Подробности штурма аэропорта Луганска смотрите здесь.