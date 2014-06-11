В Артемовске террористы хотели "переговоров" с танкистами: есть убитые и раненые

В Донецкой области, где проходит антитеррористическая операция, карта все больше напоминает слоеный пирог – одни населенные пункты занимают украинские силовики, другие – пророссийские боевики.

В Шахтёрском районе продолжаются обстрелы пограничников. Во вторник, 10 июня, силовики вернули под свой контроль пограничный пункт в Мариновке, сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации.

В то же время в Дмитровке боевики ДНР контролируют ситуацию на границе. Захвачено здание почты. Боевики расквартировываются в жилых домах, у местного руководства требуют земельные карты.

В Артёмовске террористы попытались провести переговоры с командиром танковой части. Во время беседы началась стрельба, в результате которой есть убитые и раненые.

Как сообщается, боевики освободили здания прокуратуры и банка. Место их передислокации неизвестно.

Напомним, что в понедельник, 9 июня, украинские военнослужащие отразили штурма воинской части в Артемовске группой боевиков. Был уничтожен снайпер и захвачен грузовик с крупнокалиберным пулеметом.

Больше об антитеррористической операции на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".