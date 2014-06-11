В Енакиево террористы захватили восьмерых милиционеров

Вечером 10 июня боевики захватили восьмерых сотрудников Енакиевского горотдела милиции.

Об этом сообщает Gorlovra.ua.

Террористы перевезли захваченных милиционеров в Горловку – в одно из захваченных зданий.

По имеющимся данным, похищение совершили боевики российского диверсанта Игоря "Беса"-Безлера.

Причина задержания участковых инспекторов и оперуполномоченных угрозыска и ОБНОНа не сообщается.

Кроме того, боевиками также был захвачен служебный автомобиль патрульно-постовой службы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео "расстрела" двух человек, которое комментировал сам "Бес", который выдвигал ультиматум украинской власти.

Позже аналитики спецслужб заявили об инсценировке "расстрела".