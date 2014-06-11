В Енакиево террористы захватили восьмерых милиционеров

Енакиевских милиционеров захватили боевики "Беса" и перевезли в Горловку.
Вечером 10 июня боевики захватили восьмерых сотрудников Енакиевского горотдела милиции.
Об этом сообщает Gorlovra.ua.
Террористы перевезли захваченных милиционеров в Горловку – в одно из захваченных зданий.
По имеющимся данным, похищение совершили боевики российского диверсанта Игоря "Беса"-Безлера.
Причина задержания участковых инспекторов и оперуполномоченных угрозыска и ОБНОНа не сообщается.
Кроме того, боевиками также был захвачен служебный автомобиль патрульно-постовой службы.
Напомним, ранее в Сети появилось видео "расстрела" двух человек, которое комментировал сам "Бес", который выдвигал ультиматум украинской власти.
Позже аналитики спецслужб заявили об инсценировке "расстрела".