Российские наемники превратили Антрацит на Луганщине в форпост террористов – активист

В Антраците Луганской области сегодня не стабилизируется ситуация, а наоборот наращивается присутствие иностранных боевиков, в частности казаков Войска Донского.

Об этом со ссылкой на местного активиста и сопредседателя "Правого дела" Дмитрия Снегирева сообщает УНИАН.

Активист рассказал, что эту информацию ему передают с места события очевидцы.

"По состоянию на сегодня мы получили информацию, что в Антраците, по улице Ростовская,4 (рудоремонтный завод), который находится в несколько сотнях метров от захваченной сепаратистами райгосадминистрации, размещаются дополнительные силы сепаратистов, создаются казармы для размещения боевиков – подошло подкрепление в живой силе… То есть, в Антраците не стабилизируется ситуация а наоборот наращивается военное присутствие иностранных военных подразделений, в частности, Войска Донского", - сказал Снегирев.

При этом он подчеркнул, что "Антрацит на сегодняшний день является фортпостом пророссийского влияния и используется, как перевалочная база для переброски как военного снаряжения, военной техники, так и живой силы".

Ранее "Главред" сообщал, что до 4-х тыс. донских казаков полностью контролируют такие города Луганской области, как Северодонецк, Лисичанск, Стаханов, Брянка, Алчевск, Красный Луч, Антрацит, Свердловск и Перевальск. Причем они не только укрепляются, но и расширяют зону своего влияния. При этом Стаханов и Антрацит превращены в сплошные центры обороны.