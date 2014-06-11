Из-за боевиков ОБСЕ прекращает мониторинг Луганска

В Луганске в связи с ситуацией с безопасностью прекратила работу группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в последнем отчете миссии организации, сообщает Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

При этом в ОБСЕ прокомментировали ситуацию в Луганске.

"В Луганске ситуация остается напряженной. В связи с мерами безопасности специальная мониторинговая миссия не отслеживает эту зону ответственности", - говорится в отчете.

В то же время, по данным ОБСЕ, в Донецке нет существенных изменений в ситуации с безопасностью.

"Миссия собирает дополнительную информацию о ситуации в Славянске через телефонные контакты с постоянными собеседниками в самом городе, интервью с возвращающимися оттуда журналистами, а также отслеживает последние фотографии", - отметили в ОБСЕ.

Добавим, до этого в организации заявляли, что специальная мониторинговая миссия продолжит свою работу в Украине, но проведет определенные перегруппировки своих наблюдателей в восточных регионах в связи с ситуацией с безопасностью.

Кроме вышесказанного напомним, 26 мая возле захваченного террористами Славянска Донецкой области пропали четверо наблюдателей ОБСЕ, а 29 мая - еще четверо членов организации исчезли в Луганской области.

Позже стало известно, что их захватили террористы.

Накануне СМИ распространили информацию об освобождении боевиками одной из двух захваченных групп наблюдателей ОБСЕ. Однако в ОБСЕ эту информацию опровергли.