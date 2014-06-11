В России обвинили Украину в "аннексии" Крыма

Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин обвинил Украину в "аннексии" Крыма в 1991 году.

Об этом он заявил во время выступления перед депутатами, передает РИА Новости.

"Еще в январе 1991 года в Крымской области состоялся референдум, который обжаловал передачу Крыма Украине. За это проголосовали 93% при явке 81%. По сути, именно тогда, 23 года назад, была осуществлена аннексия Крыма, правда, мирная, но это действительно была аннексия", - заявил Нарышкин.

Украинское руководство это заявление пока не комментировало.

Как известно, в феврале 2014 года в захваченном российскими спецназовцами здании Крымского парламента депутаты якобы решили провести "референдум" о статусе региона – при этом ни результатов голосования, ни списка участников заседания опубликовано не было.

При этом подавляющее большинство стран мира не признает решения этого референдума, а Украина законодательно назвала полуостров временно оккупированной территорией.

Также напомним, что 1 декабря 1991 года на Всеукраинском референдуме 54% жителей Крыма поддержали независимость Украины.