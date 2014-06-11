Российское ТВ вновь поймали на лжи: грубо переврало речь Порошенко на инаугурации

Журналисты сопоставили речь Петра Порошенко на инаугурации с ее переводом, сделанным телеканалом "Россия 24", поймав его на грубом перевирании слов нового президента Украины.

Об этом сообщает top.thepo.st.

По данным журналистов, после подробного анализа стали очевидны факты искажения тезисов Порошенко при переводе.

В частности, слова Порошенко пропускались, подменялись похожими с абсолютно другим значением, из-за чего кардинально менялся смысл заявлений нового главы Украины.

Также журналисты привели примеры перевирания слов Порошенко.

Например, цитата президента Украины "диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи - народ повстав" была переведена российским каналом так: "Диктатура, которая панировала, которая была многие годы в Украине, должны были избавить от перспективы, и народ стал".

Между тем, переводчик выбрасывал слова из фраз Порошенко. В частности, цитату "переможна Революція гідності змінила не лише владу" перевел как "эта революция не только изменила власть".

В то же время российский переводчик решил не переводить слово "наемники". Так, Порошенко заявил, "по-друге - контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому".

В преводе на русский это звучало так: "Во-вторых, контролированный коридор для российских… ээээээ... людей, которые захотят вернуться домой".

"Также российская пропаганда отказывается признавать факт патриотизма в Одессе после недавних трагических событий и просто выбрасывает это слово из перевода", - сообщают журналисты.

Так, Порошенко заявил: "Я глибоко вражений патріотизмом мешканців південних та східних українськими областей від Одещини до Харківщини". Россияне же перевели его заявление так: "Я удивлен патриотизмом жителей южной и восточной Украины. От Юга… от Харькова до Юга".

Более того, были вырезаны целые фразы президента, а некоторые - переведены неразборчиво и несвязно.

Полностью проигнорированы целые предложения Порошенко, например "а наша армія повинна стати справжньою елітою українства", "ми хочемо бути вільними", "хтось голосував і мітингував за гроші".

Была перекручена фраза президента о перспективах федерализации.

Фразу "марення про федерацію не має ґрунту в Україні" перевели как "никакой федерализации не будет".

Еще, подчеркивают журналисты, переводчик начал заикаться на тезисе Порошенко "маємо постійно тримати в пам'яті суворі уроки національно-визвольних змагань сімнадцятих-двадцятих років минулого століття" и перевел предложение так: "Мы должны помнить сложные уроки национального, национальных, национального выбора семнадцатого и двадцатого годов прошлого века".

"Полет фантазии" переводчика поражает, когда в речи появляются абсолютно новые смыслы", - добавляют сотрудники СМИ.

Порошенко: "Постійні чвари та конфлікти між видатними українцями призвели до втрати нашої державності. Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але й з недавніх поді. Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену роботу Президента, Верховної Ради та Кабміну".

Переводчик: "Постоянные конфликты между известными украинцами привели к тому, что Украина потеряла свою державность. Это ошибки столетней давности. Но и недавние события тоже были ошибкой, мы не должны их повторять. Мы должны обеспечить работу президента, Верховной Рады и правительства".

"Порошенко даже не намекал, что недавние события были ошибкой", - резюмировали сотрудники СМИ.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что это уже не первая ложь, которая касается Украины и на которой попадаются российские СМИ.

Так, в апреле текущего года журналисты уличили два российских телеканала в распространении лживой информации об Украине: в сюжетах телеканалов НТВ и "Россия" один и тот же человек оказался активистом "Правого сектора" и пострадавшим от действий его боевиков.