Порошенко о мирном плане для Донбасса: возможен круглый стол, а террористы должны сложить оружие

Президент Петр Порошенко обсудил свой мирный план урегулирования конфликта на Донбассе на встрече с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко не исключает возможности проведения круглого стола в Донецке с участием различных сторон конфликта, которые поддерживают мирный план.



"Нам переговоры для переговоров не нужны. Наш мирный план должен стать базой для дальнейшей деэскалации конфликта. Террористы должны сложить оружие", - заявил Президент.

В пресс-службе напомнили, что мирный план Порошенко предусматривает признание Российской Федерацией результатов президентских выборов, прекращение террористами огня и создание спасательного коридора для мирного населения, которое не участвует в конфликте.

Также отметим, ранее глава государства заявлял, что огонь на Донбассе нужно прекратить уже на этой неделе.