В Лисичанске на крыше захваченного боевиками здания размещаются снайперы - СМИ

В Лисичанске Луганской области террористы захватили здание ремонтно-наладочного управления. По словам очевидцев, на его крыше размещаются снайперы.

Об этом сообщили местные жители, пишет informator.lg.ua.

По данным издания, ремонтно-наладочное управление - это многоэтажное строение, расположенное в самом центре города, в непосредственной близости от жилых домов.

"В данный момент на крыше здания размещаются снайперы. Вход в управление укрепляют баррикадами", - добавили журналисты.

Ранее "Главред" сообщал, что до 4-х тыс. донских казаков полностью контролируют такие города Луганской области, как Северодонецк, Лисичанск, Стаханов, Брянка, Алчевск, Красный Луч, Антрацит, Свердловск и Перевальск. Причем они не только укрепляются, но и расширяют зону своего влияния. При этом Стаханов и Антрацит превращены в сплошные центры обороны.

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