В Славянске боевики требуют с мирных граждан "выкуп" за выезд из города

В Славянске боевики установили для "выкуп" для мирных жителей за выезд из города.

Об этом сообщает ТСН.

За эвакуацию взрослого требуют тысячу долларов, а за ребенка – 500.

При этом террористы и сами пытаются покинуть зону АТО – переодеваясь в священников, но оставляя под рясами автоматы.

Тем временем, в городе часто звучит стрельба – террористы выясняют отношения между собой. Гражданских в городе практически не осталось – из Славянска и окружающих поселков выехало от 15 до 60% населения.

Больше о ситуации на Донбассе и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".