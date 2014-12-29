Словацкий эксперт об аресте Савченко: Путин сделал большую ошибку

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко стала личным узником главы этого государства - Владимира Путина.



Об этом заявил словацкий общественно-политический деятель Юрай Месик, пишет Укринформ.

"Госпожу Савченко похитили и посадили исключительно из политических и психологических мотивов", - отметил эксперт.

"Политическая цель заключается в запугивании украинцев, особенно военных: современные "опричники" надеялись сломать ее дух и использовать как эмоциональное давление на украинский народ и руководство государства", - добавил он.

В то же время Месик выразил мнение, что, как оказалось, глава российского государства допустил ошибку.

"Путин сделал большую ошибку - Савченко не сломалась. Наоборот, она проявила мужество и решительность в противостоянии с грубой властью в Москве, вдохновила украинских патриотов. Поэтому сейчас она стала личным узником Путина", - убежден политический эксперт.

Между тем общественный деятель заявил, что не питает иллюзий относительно соблюдения прав человека в отношении украинки со стороны РФ.

"Но у Путина нет другого разумного выбора, чем освободить Савченко быстрее. Ее дальнейшее содержание приведет к значительно большим негативным последствиям для России", - сказал Месик.

"Отсутствие Надежды на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы будет постоянно напоминать европейским парламентариям об истинной сущности путинской России", - объяснил словацкий общественно-политический деятель.

Напомним, украинская летчица Надежда Савченко была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Отметим, что все обвинения Савченко категорически отвергает.