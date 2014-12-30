Главарь ДНР дал орден депутату Госдумы

Главарь боевиков ДНР Александр Захарченко вручил орден депутату российской Госдумы лидеру партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову.

Об этом со ссылкой на сепаратистские сайты передает УНН.

"Хочу выразить слова благодарности Александру Владимировичу Захарченко за то, что он наградил меня орденом. Я так понял, что это один из первых орденов, и я стал одним из его первых кавалеров", - сказал Миронов.

Боевики также отметили, что российский депутат получил орден "за заслуги в деле становления государственности в ДНР, а также предоставление гуманитарной помощи населению Донбасса и поддержку деятельности благотворительной медицинской организации "Справедливая помощь".

Ранее стало известно, что сегодня, 30 декабря, Миронов прибыл в ДНР.