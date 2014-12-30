Яценюк рассказал, сколько в Украине пенсионных и социальных "туристов"

В Украине официально насчитывается более 800 тысяч внутренне перемещенных лиц, заявил украинский премьер Арсений Яценюк.

Об этом передает "Зеркало недели".

"По состоянию на сегодняшнее утро 823 тысячи человек зарегистрированы как перемещенные лица, из которых 617 тысяч переселены и получили условия проживания. При этом 328 млн грн. потрачены на помощь переселенцам", - сказал он.

Яценюк напомнил, что нетрудоспособный переселенец в месяц получает 884 гривны помощи, работоспособный - 442 гривны.

В то же время он отметил, что лишь небольшая часть переселенцев официально обратились за поиском работы.

"Всего обратилось за трудоустройством 30 тысяч граждан. Здесь у меня есть небольшой вопрос. Более 800 тыс. зарегистрировались, 717 проживают, а только 30 тысяч обратились в органы трудоустройства. Из этих 30 - 5 тысяч трудоустроенных и 20 тысячам уже присвоен статус безработного", - рассказал глава правительства.

"Посмотрев на эти цифры, надо честно сказать, что у нас нет 820 тысяч переселенцев, у нас есть точно 820 тысяч выехавших, но часть из этих людей получили пенсии - кстати на пенсии мы потратили 2,4 миллиарда гривен - и вернулись обратно. Это является пенсионным и социальным туризмом", - считает Яценюк.

Премьер в связи с этим подчеркнул необходимость совершенствовать систему регистрации и учета перемещенных граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о внутренне перемещенных лицах.

Больше заявлений А.Яценюка во время пресс-конференции читайте в спецтеме "Главреда".