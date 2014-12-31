Командирами в "армию Новороссии" назначают только россиян: недовольных боевиков наказывают

В командные структуры создаваемой "армии Новороссии" назначают исключительно российских военнослужащих вплоть до командиров тактических подразделений.

Об этом сообщает координатор группы, нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Отмечается назначение в командные структуры (вплоть до командиров тактических подразделений) создаваемой "армии Новороссии" исключительно российских военнослужащих", - пишет эксперт.

"Российские командиры сразу же начинают устанавливать в подразделениях армейскую дисциплину. У местных боевиков, не привыкших к дисциплине, этот факт вызывает крайне негативную реакцию. Все проявления недовольства жестко пресекаются под угрозой штрафов и мер физического воздействия", - сообщает Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине идет переброска "батальона армии Новороссии", сформированного из наемников, которые прошли подготовку в России.