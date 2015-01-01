В Горловке главари ДНР проводят "антипартизанские мероприятия": идут облавы

На "украинских террористов" в Горловке Донецкой области продолжаются облавы. После диверсии на складе боеприпасов российских войск в Алчевске Луганской области руководство ДНР проводит антипартизанские мероприятия.

Об этом сообщает координатор группы, нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Продолжаются облавы на "украинских террористов" в Горловке. Руководством ДНР рассматривается вопрос запрета новогодних массовых гуляний под предлогом "угрозы террористических актов", -пишет эксперт.

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что в районе Алчевска на Луганщине произошел взрыв на складе с артиллерийскими боеприпасами боевико и российских войск. Разрывы снарядов продолжались несколько часов. По предварительным данным, инцидент произошел в результате диверсии. О жертвах нет данных.

Ранее на данный склад из РФ прибыла партия боеприпасов для бандформирования Алексея Мозгового, добавил эксперт.

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