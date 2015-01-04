Луценко рассказал, когда нардепы лишатся неприкосновенности

Отмена депутатской неприкосновенности будет проведена через изменения в Конституцию уже в 2015 году.

Об этом заявил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко в интервью "Украинским новостям", передает "Украинская правда".

"Мы должны покончить с этим (неприкосновенностью – прим. ред.) И я не вижу ни одного аргумента "за", но часть депутатов ищут эти аргументы", - отметил он.

Также Луценко признал, что парламент будет голосовать за отмену неприкосновенности неохотно.

По его словам, в Раде треть депутатов категорически против снятия неприкосновенности, среди них есть и участники коалиции.

"Меня это очень злит. Я не понимаю аргументов о том, что депутат должен быть защищен, потому, мол, без этого не было бы Майдана. Это все манипуляции", - подчеркнул нардеп.

При этом он заявил: "Тот, кто попытается торпедировать изменения в Конституцию, обязательно скажет о необходимости добавить неприкосновенность депутатов и Президента".

"Это безотказный механизм, который всегда срывал любое голосование. Именно поэтому я говорю о необходимости поэтапного голосования за реформы. Депутатская неприкосновенность должна быть отменена, я это демонстрирую всеми своими голосованиями, но я не уверен, что есть такая позиция у всех в парламенте . Если мы сейчас совместим эти вопросы, то просто завалим и то и другое. Нужно "есть слона" постепенно", - отметил Луценко.

Напомним, ранее глава государства рассказал о том, что мечтает об отмене депутатской неприкосновенности.