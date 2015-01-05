На Донбассе боевики пытались штурмовать позиции сил АТО: им дали отпор

В районе сел Гранитное и Старогнатовка Донецкой области боевики пытались штурмовать позиции силовиков, но все их атаки были отражены.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"…противник опять попытался путем нанесения огневого удара, а затем последовавшей попытки штурма, отбросить украинские войска от занимаемых ими позиций", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что ночь на 5 января в зоне АТО на Донбассе прошла спокойно, однако вечером боевики провоцировали силовиков, открывая огонь по их позициям.