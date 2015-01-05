Олланд рассказал, чего Путин хочет от Украины

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что глава РФ Владимир Путин не хочет допустить вступления Украины в НАТО.

Об этом он сообщил в интервью французскому радио France Inter, пишет РИА Новости.

В то же время Олланд заверил, что российский президент не намерен захватывать восток нашей страны.

"Путин не хочет аннексировать восток Украины, он мне об этом говорил. Я мог бы ему не верить. Но это не Крым. Он хочет, чтобы Украина не переходила в лагерь НАТО", - добавил он.

При этом президент Франции сказал, что Россия должна уважать территориальную целостность Украины и прекратить поддержку сепаратистов.

Между тем Олланд подчеркнул, что Европа заинтересована в решении украинского кризиса, так как антироссийские санкции негативно влияют и на европейскую экономику.

Ранее сообщалось, что западные политологи и аналитики сходятся во мнении, что Владимир Путин застрял в Донбассе, как в болоте, и побаиваются, что от безысходности он может решиться на что-нибудь безумное.