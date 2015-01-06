Правозащитница рассказала, сколько россиян погибли на Донбассе

Российская правозащитница, создатель группы "Груз 200 из Украины в Россию" Елена Васильева заявила, что в ходе конфликта на востоке Украины погибли более 5,5 тыс. россиян.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"По нашим данным, сейчас уже более 5,5 тыс. погибших россиян", - отметила активистка.

"Это из числа погибших, которые были нами установлены и которые пересекли границу "грузом 200", а также люди, погибшие в результате обстрелов", - добавила Васильева.

Обратим внимание, что, по ее словам, много граждан РФ на востоке Украины пропали без вести.

Напомним, ранее Елена Васильева заявила, что за последние две недели на Донбасс прибыли семь тысяч военнослужащих России.